إنجلترا – أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشيلسي الإنجليزي إدوارد مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده، كما أعلن نادي العاصمة الجمعة.

وأشار تشيلسي إلى أن مندي عاد إلى لندن حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي، وقال في بيان على موقعه الرسمي: “أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب إدوار مندي من تشكيلته بداعي الاصابة”.

وأضاف: “تعرض الحارس لإصابة في فخذه الأيمن خلال التدريب الأربعاء وخضع لفحوصات طبية في أحد مستشفيات الرباط حيث سيخوض منتخب السنغال مباراة مع نظيره المغربي مساء الجمعة” مشيرا إلى أن “مندي عاد إلى نادي تشيلسي للخضوع لمزيد من الفحوصات”.

ويأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أن يتعافى مندي من إصابته ليكون جاهزا لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثمبتون في 17 أكتوبر.

وكان مندي انضم إلى تشيلسي قادما من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الخامس من الشهر الحالي وخاض باكورة مبارياته الرسمية معه ضد كريستال بالاس (4-0) السبت الماضي.

المصدر:”أ ف ب”