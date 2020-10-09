فيينا – أفاد بنك الاستثمار “جيه بي مورغان”، إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز “أوبك” على التراجع عن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط في 2021.

وتوقع البنك، في مذكرة بحثية، أن تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في “أوبك” بعرض القيام بتخفيضات أكبر لدعم أسواق النفط.

وقال محللون من بينهم كريستيان مالك في المذكرة: “في مواجهة معنويات المستثمرين التي تميل إلى الهبوط نسبيا حيال آفاق الطلب في المدى القريب إذ تتسارع الإصابات المحتملة بكوفيد-19 مع الاقتراب من الشتاء، نسلط الضوء على احتمال أن تقود السعودية تخفيضات إضافية في اجتماع أوبك المقرر في 30 نوفمبر المقبل”.

وأضاف أن السيناريو الأساسي هو التراجع عن زيادة للإنتاج بواقع 1.9 مليون برميل يوميا مقررة في 2021.

وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد اتفقت في أبريل الماضي على تنفيذ تخفيضات إنتاج تاريخية، وبموجب الاتفاق خفضت دول المجموعة في مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا.

ومنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية العام الجاري ستقوم دول المجموعة بخفض الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن ثم ستقوم “أوبك+” بخفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل 2021.

المصدر: وكالات