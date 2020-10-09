الولايات المتحدة – استخدم كايل دينيس كل ما يملك من أموال، واستثمر 15000 دولار في سوق الأسهم، وباستخدام ثلاث استراتيجيات بسيطة لتداول الأسهم، استطاع جني 2.8 مليون دولار.

وأشار الشاب الكاليفورني، إلى أنه لم يكن يعرف شيئا عن التداول، إلى أن اكتشف عبر ندوة قدمها جيسون بوند على الإنترنت، ثلاث استراتجيات كانت السبب الرئيسي بتحقيقه لهذا الربح، وهي استهداف الأسهم ذات أنماط البيع الزائد، والاستمرارية، والاختراق.

وقال كايل: “الاستراتيجيات بسيطة جدا، لا تتضمن أي رياضيات أو أي شيء… كل ما يتطلبه الأمر الوصول إلى المعلومات التي كانت مجانية على الإنترنت”.

وأضاف أنه في يوم واحد، رأى حساب التداول الخاص به ينمو، ومع الوقت أصبح التداول طبيعيا أكثر بالنسبة له وزادت مهاراته، وأصبحت مكاسبه أكبر إلى أن بلغت 2.8 مليون دولار.

المصدر “راجينج بول”