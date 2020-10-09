فرنسا – يستعد باريس سان جيرمان، إلى منح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مفاجأة سارة خلال صيف العام المقبل.

ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان يسعى للم شمل ميسي وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فريق واحد خلال الموسم المقبل.

ولن يكون باريس في موقف صعب لتأمين مبالغ طائلة أو بيع أي نجم في صفوفه، إذا أن عقد المهاجم البالغ 33 عاما مع النادي الكتالوني سينتهي في صيف 2021، وبالتالي سيتمكن اللاعب، من الرحيل مجانا عن أسوار “الكامب نو”.

وسبق أن طلب ميسي من إدارة برشلونة، أكثر من مرة، إعادة نيمار إلى النادي، لكن مسؤولي البارسا فشلوا في إبرام الصفقة.

وحاول ميسي الخروج من برشلونة هذا الصيف، بعدما أرسل بورو فاكس إلى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو يطلب تنفيذ أحد بنود عقده للرحيل بالمجان عن البارسا.

وارتباط اسم النجم الأرجنتيني بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي رفقة مدربه السابق، بيب غوارديولا، قبل أ يخرج ميسي في مقابلة صحيفة ليؤكد استمراره في صفوف البلوغرانا، ورفض فكرة الذهاب للمحاكم ضد ناديه الذي لعب له طوال 20 عاما.

المصدر: facebook\ElChiringuitoTV