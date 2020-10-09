سعد الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة في لبنان

سعد الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة في لبنان

لبنان – حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان.

وأعرب الحريري عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت، مشيرا إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا بعد اعتذار مصطفى أديب المرشح السابق لرئاسة الحكومة عن تشكيلها ما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية اللبنانية أكثر.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق الكتل النيابية إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد في 15 الشهر الجاري.

المصدر : “ام تي في”