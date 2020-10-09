الولايات المتحدة – كشف الطبيب أسامة حمدي أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، نوع الدواء الذي يتناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال حمدي في حديثه لقناة “صدى البلد” إن الدواء الذي يتم تقديمه لترامب يحتوي على “أجسام مضادة وحيدة النسيلة ومتعددة التكافؤ”.

وأضاف أن نتيجة الأبحاث على هذا النوع من الأدوية كانت مبشرة جدا، لافتا إلى أن استخدام الكورتيزون وإعطاء المريض مضادات التجلط مبكرا مع بعض الأدوية المضادة للفيروسات يقلل من خطورة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية