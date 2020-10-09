غزة.. أول صلاة جمعة في المساجد بعد توقف أكثر من شهر

غزة.. أول صلاة جمعة في المساجد بعد توقف أكثر من شهر

غزة – أدى فلسطينيون، صلاة الجمعة، داخل بعض المساجد في قطاع غزة، بعد توقفها لأكثر من شهر؛ إثر اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في 3 من أصل 5 محافظات بالقطاع، سمحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفتح المساجد فيها، قبل دة أيام وتشمل رفح، وخانيونس (جنوب) والوسطى (وسط).

والسبت الماضي، قررت وزارة الأوقاف في غزة، فتح مساجد في عدد من محافظات القطاع، بعد أكثر من شهر على إغلاقها ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وذكر المراسل، أن الصلاة تمت ضمن إجراءات وقائية مشددة شملت ارتداء المصلين الكمامات الواقية، وإلزامهم بإحضار سجادات شخصية للصلاة، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي، فيما لم تتجاوز خطبة الجمعة العشر دقائق، حسب تعليمات الوزارة.

وقال مدير مديرية الأوقاف بمحافظة خان يونس محمد الغلبان، للأناضول، إن “طواقم الوزارة باشرت منذ صباح الجمعة، بتعقيم المساجد التي سمح بالصلاة فيها، حتى تبقى بيئة المصلين آمنة ونظيفة، ولمنع انتقال عدوى الوباء”.

وفي 24 أغسطس/ آذار الماضي، فرضت الحكومة التي تديرها حركة “حماس” في قطاع غزة، حظرا شاملا للتجوال وإغلاقا كاملا، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا، داخل المجتمع، فيما خففته لاحقا بشكل تدريجي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن إجمالي الإصابات بالقطاع ، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 3 آلاف و839، بينها 24 حالة وفاة.‎

الأناضول