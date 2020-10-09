السعودية – دخلت واحة الأحساء السعودية، الواقعة في وسط الصحراء بالمملكة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأكبر واحة نخيل في العالم.

وحسب موقع “غينيس”، دخلت واحة الأحساء الموسوعة باعتبارها أكبر واحة طبيعية في العالم، حيث تضم 2.5 مليون نخلة تتغذى من طبقة المياه الجوفية عبر 280 بئرا ارتوازية، على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو متر مربع.

وعلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على الإنجاز الجديد لبلاده، وقال عبر “تويتر”: “الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، مبروك”.

وتعدّ واحة الأحساء أحد أبرز الوجهات السياحية في السعودية، كما تعد من بين أهم مواقعها المسجلة لدى قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك لما تزخر به من معالم أثريّة وكنوز تراثية.

كما صنفت الأحساء عاصمة للسياحة العربية عام 2018، ومنذ العام 2015 سجلت ضمن المدن المبدعة في “اليونسكو” في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

المصدر: “واس”