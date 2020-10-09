لبنان قد يتخلى عن دعم بعض السلع

لبنان قد يتخلى عن دعم بعض السلع

لبنان – أفادت مصادر رسمية بأن مصرف لبنان سيباشر تقليص الدعم المالي للسلع حتى إلغائه، ما لم يتم إيجاد حلول أخرى نظرا لشح احتياط البلاد من النقد الأجنبي.

وقالت المصادر لوكالة رويترز إن الاحتياطي المتبقي من النقد الأجنبي يبلغ 1.8 مليار دولار، يمكن إتاحته لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحتفظ بالاحتياطي لنحو ستة أشهر أخرى عبر إلغاء دعم بعض السلع.

يشهد لبنان منذ حوالي سنة أوضاعا اقتصادية سيئة وارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع انقطاعه عند المصارف والصرافين.

المصدر : رويترز