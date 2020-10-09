ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يمكن وقف أي حوار مع موسكو، مشيرا إلى أنه على أوروبا أن تعلم أنها بحاجة إلى روسيا.

ماس ووفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “لا غنى عن روسيا بالنسبة لأوروبا لحل الصراعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا”.

وأضاف: “يجب أن نكون قادرين على اللعب بقوّة، ولكن في نفس الوقت يجب ألا نسمح أن يتوقف الحوار مع موسكو. ولهذا السبب، نحن داخل الناتو، ندعو مرة تلو الأخرى إلى عقد مجلس الناتو وروسيا”.

ماس أشار إلى أنه بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فقد كان من الواضح أن الولايات المتحدة تتراجع يوما بعد يوم عن دور الشرطي العالمي.