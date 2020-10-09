ماكرون يتعهد بالاستمرار في محاربة الإرهاب بعد تحرير رهينة فرنسية في مالي

ماكرون يتعهد بالاستمرار في محاربة الإرهاب بعد تحرير رهينة فرنسية في مالي

فرنسا – تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة “المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل”، بعد تحرير موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين التي اختطفت في مالي أواخر عام 2016.

وقال في تغريدة: “صوفي بترونين حرة الآن. احتجزت رهينة منذ 4 سنوات في مالي، وتحريرها مبعث ارتياح عميق”.

وأضاف: “أعرب عن تعاطفي مع عائلتها وأقاربها، كما أشكر السلطات في مالي. المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل مستمرة”.

وأعلنت الرئاسة في مالي إطلاق سراح السياسي المختطف إسماعيل سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين اليوم الخميس بعد بضعة أيام حافلة بالتوتر مع ظهور تقارير تفيد بأن سلطات مالي أفرجت عن عشرات الأشخاص المشتبه بأنهم من المتشددين.

المصدر: RT + وكالات