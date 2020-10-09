ليبيا – قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث المستشار رمضان أبو جزر إن أوروبا تختصم تركيا في ملفات عديدة، منها حربها مع سوريا والتدخل في ليبيا والتهديد بفتح الحدود للاجئين وتدخلها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن الدول الغربية لم تعد تثق في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أبو جزر وخلال لقائه ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN” وفقاً لموقع “بوابة أخبار اليوم” أمس االخميس أوضح أن لقاء للرئيس الأرميني على قناة مصرية وتوجيه رسالة للشعب المصري مهمة جدا في الوقت الحالي خاصة قبل مؤتمر جنيف، موضحا أن اللقاء لن يأتي بجديد على المستوى السياسي.

وتابع: “يجب التنويه بأن القوى الناعمة للجاليات الأرمينية أكثر تأثيراً من الرئيس الأرميني نفسه، وهم أكثر طلابة وتطرفا من الرئيس الأرميني، حيث أن معظم السياسين الأرمن ليسوا راضين عن أداء الرئيس الأرميني والسياسة الأرمينية الحالية تجاه محاسبة تركيا على جرائمها”.

مدير مركز بروكسل أشار إلى أن أردوغان يخدم سياسته للهروب من أزماته الداخلية خاصة أنه فشل في ابتزاز أوروبا واستيعاب اللاجئين، منوها بأن أردوغان هو المصدر الأول للإرهاب في العالم.