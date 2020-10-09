ليبيا – في أول نشاط ميداني للمجلس البلدي مصراتة المنتخب مؤخرًا قام عضو المجلس إسماعيل الجرو المسؤول عن ملف تطوير البنية التحتية بمدينة مصراتة بحسب دعايته الانتخابية اليوم الجمعة بزيارة مقر المستشفى الميداني بمنطقة بويرات الحسون غرب سرت مرتديًا البزة العسكرية.

الزيارة تؤكد بحسب مراقبون دعم المجلس البلدي الجديد للمجهود الحربي رغم برنامج قائمة إعمار المنتخبة مؤخرًا لقيادة بلدية مصراتة الداعي للتنمية والإعمار وتطوير البنية التحتية للبلدية، فيما أعرب عدد من نشطاء المدينة الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم عن تخوفهم بأن تكون هذه الزيارة مؤشر لدعم المجلس البلدي المنتخب لتوجهات الحرب خارج المدينة حسب قولهم .

يشار إلى ان المجلس البلدي الجديد لمصراتة استلم مهامه رسميا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر وعقد أول اجتماع له يوم الأربعاء 7 أكتوبر معلنًا عن توزيع المهام بين أعضائه، بعد تحصله على دعم عدد من مسلحي الوفاق من بينهم المعاقب دوليا صلاح بادي ومختار الجحاوي وعضو مجلس حكماء مصراتة إبراهيم بن غشير المقرب من مجالس الشورى الإرهابية.