مصر – افاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، إن ما أثير مؤخرا حول دخول مصر حزام الزلازل غير صحيح، مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن هذا الحزام.

وأوضح القاضي لموقع “مصراوي”، أن المعهد طور الأجهزة الخاصة بالفلك، لرصد الزلازل الصغيرة التي لم تكن محسوسة ولم ترصد من قبل، وبسبب هذا التطور الهائل في مجال رصد الزلازل فإننا أصبحنا نرصد عددا كبيرا منها، متابعا: “نرصد دبة النمل، ولا يؤكد توقع أو تنبؤ بالزلازل”.

وأشار إلى أن حزام الزلازل يعني “المناطق التي فيها صدوع أو براكين كبيرة مثل اليابان والحزام الواقع بين الفلبين وإندونيسيا ومنتصف المحيط الهادئ وجنوب أوروبا من غرب تركيا واليونان إلى مالطا وجنوب إيطاليا ومنتصف المحيط الأطلنطي والبحر الأحمر”، موضحا أن “منطقة إفريقيا وأوروبا وآسيا عائمة على صفيحة من حزام الزلال ومنطقة التصادم تحدث فيها حركات تنتج عنها زلازل”.

وتابع القاضي أن “مصر بعيدة تماما وآمنة عن هذه المناطق وإمكانيات المعهد تطورت في الرصد وأصبحت الأجهزة حديثة والزلزال الذي كانت قوته 2 درجة ولكن لم يرصد من قبل أصبح الآن يرصد ويسجل بدقة كاملة، كما أن المعهد أصبح يرصد حتى الزلازل الذي قوته 1 من عشرة وأصبحنا نرصد دبة النملة”.​

المصدر: مصراوي