مقدونيا الشمالية تضرب موعدا مع جورجيا في مواجهة مصيرية

مقدونيا الشمالية تضرب موعدا مع جورجيا في مواجهة مصيرية

مقدونيا ش – بلغ منتخب مقدونيا الشمالية المرحلة الحاسمة من الملحق المؤهل لنهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، بفوزه على كوسوفو (2-1) في المباراة التي جرت بينهما امس.

تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ”نيران صديقة” سجله بنيامين كولولي خطأ في مرماه مبكرا في الدقيقة 16. وأدرك مواطنه فلوران هاديرغجوناج التعادل لمنتخب كوسوفو في الدقيقة 29.

ولكن المقدوني داركو فيلكوفسكي سجل هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “تودور برويسكي” في العاصمة إسكوبية.

وضرب منتخب مقدونيا الشمالية موعدا في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى “يورو 2020” الشهر المقبل، مع مع منتخب جورجيا الذي تغلب بدوره على ضيفه البيلاروسي بهدف وحيد.

المصدر: RT