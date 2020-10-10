الذهب يصعد مع تزايد الغموض في الولايات المتحدة

الذهب يصعد مع تزايد الغموض في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة – صعد الذهب بنحو واحد بالمئة، امس في ظل تزايد حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، ومستفيدا أيضا من تراجع الدولار.

وبحلول الساعة 7:23 ت.غ، ارتفع المعدن الأصفر في العقود الآجلة بأكثر من 19 دولارا أو بنسبة 1.01 بالمئة ليتداول عند 1914.20 دولارا للأوقية.

وزاد في المعاملات الفورية بأكثر من 15 دولارا أو بنسبة 0.80 بالمئة إلى 1909.05 دولارات للأوقية.

واستفاد الذهب من تراجع معنويات المستثمرين وسط تجاذبات متزايدة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن بشأن المناظرة الثانية بينهما، قبل ثلاثة أسابيع فقط على يوم الاقتراع.

وأدخلت هذه التجاذبات البلاد في حالة من التوتر، كان آخر أعراضها الكشف، الخميس، عن مخطط لاختطاف حاكمة ولاية متشيغن غريتش ويتمر.

وفاقم الغموض السياسي من متاعب الاقتصاد الذي يعاني أصلا تداعيات جائحة كورونا.

والثلاثاء، أعلن ترامب وقف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة تحفيز، لكن ترامب يتجه لإصدار أوامر تنفيذية بصرف مساعدات طارئة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16 بالمئة إلى 93.5.

وعادة، يقلل انخفاض الدولار من كلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

الأناضول