مصر – علقت الفنانة التونسية هند صبري، على فوز برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بجائزة نوبل للسلام.

وقالت هند التي تعد سفيرة للبرنامج في الشرق الأوسط على فيديو نشرته قائلة: “فخورة أني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي والتي أشرف بكوني سفيرة لهم على لأكثر من عشرة أعوام”.

وتابعت: “وأهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها اليوم على جائزة نوبل للسلام وهي تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان”.

وكان البرنامج قد أعلن اختيار الفنانة هند صبري كسفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في 12 من يناير 2010.

ومنذ هذا التوقيت قامت هند صبري بالكثير من الأنشطة تحت مظلة البرنامج منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس وزيارة مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين وأيضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان، ومؤخرا قامت بزيارة مخيم الروهينجيا وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر 2019.

وفاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.

وسيتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي (حوالي 950 ألف يورو)، رسمياً في العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).

وعلق برنامج الأغذية العالمي على نيله جائزة نوبل في تغريدة مؤكدا أن “السلام والقضاء على الجوع متلازمان”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية