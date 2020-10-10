إسبانيا – تحدث حارس مرمى إسبانيا الأسطوري إيكر كاسياس عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك الاختلافات بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأيهما الأفضل، والنوبة القلبية التي تعرض لها في عام 2019.

ويعتقد القديس إيكر كاسياس، بعد إلقاء نظرة ثاقبة حقيقية على حياة وعقلية زميله السابق في فريق ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعتقد أن نجاحه في الوصول إلى مستويات عالمية يعود إلى أخلاقيات العمل والرغبة في أن يكون الأفضل مقارنة بموهبة الأرجنتيني ليونيل ميسي الطبيعية.

وقال كاسياس في مقابلة مع شبكة “ESPN”: “كان لدى كريستيانو دائما رغبة كبيرة في أن يكون الأفضل، منذ أن كان صبيا وأعتقد أنه حقق ذلك. إذا كان علي مقارنته بميسي، فإن ما فعله كريستيانو سيكون أكثر إثارة للإعجاب لأننا جميعا نعرف موهبة ميسي، لكن كريستيانو كان مصمما وعمل بجد ليكون الأفضل. أشعر أننا كنا محظوظين لأننا كنا قادرين على الاستمتاع بلاعبين رائعين. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون كريستيانو، يمكن أن يبدو مغرورا ومتعجرفا، لكنه ليس كذلك”.

كما تطرق كاسياس للحديث عن الأزمة القلبية التي تعرض لها في مايو 2019، في سن 37، ونقله إلى مستشفى “CUF” في بورتو بعد تعرضه لاحتشاء حاد في عضلة القلب خلال تدريب صباحي مع فريقه بورتو البرتغالي.

وعن ذلك قال القديس: “لقد كنت محظوظا جدا بالطريقة التي سارت بها الأمور، وللأسف لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للجميع. لقد غيرتني، يجب عليك القيام بالأشياء التي تحبها وتعيش حياتك. لقد تحدثت إلى أشخاص لم أتحدث معهم منذ وقت طويل. أعيش الآن يوما بعد يوم، وأركز على ما يمكنني فعله اليوم ولا أقلق بشأنه غدا أو الأسبوع المقبل”.

واعتزل كاسياس، في وقت سابق من هذا العام، بعد مسيرة رائعة مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الذي لعب له 167 مباراة، ومع بورتو البرتغالي.

المصدر: وكالات