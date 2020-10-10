ليبيا – نفت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الجمعة تقدّم القوات باتجاه مدن الغرب، في ردٍّ على تصريحات وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح النمروش، مشيرًة إلى أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

القيادة العامة قالت في بيانها: “بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدّعي فيها تحرّك وحدات من القوات المُسلّحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي، ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحّة، فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة، يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي، وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خطّ سرت الجفرة”.

وتابع البيان : “مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدّم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية، وذلك دليل على أنّ هذه المكوّنات الخارجة عن القانون لا تُريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدّي إلى حلّ الأزمة الليبية، وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة، وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة”.

واختتمت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها بالقول: “سنكون مع الخيار السلمي دائمًا، ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية”.