ليبيا – قال مدبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنّ الوضع الوبائي في عموم البلاد يعتبر معقولًا وليس متفاقمًا بصورة كبيرة أو خارجًا عن السيطرة، باستثناء مدينة طرابلس والخمس وزليتن.

النجار أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ طرابلس والخمس وزليتن تشهد انتشار مجتمعي للوباء، معتبرًا أنّ الوضع في طرابلس سيء فـ 50% من الحالات هي من طرابلس وهذا انعكاس على عدم التزام المواطنين بالضوابط الصحّية والابتعاد عن التجمعات في الأسواق.

وأكّد على أنّ إقامة الأفراح والمآتم بشكل موسّع في طرابلس يعتبر استهتارًا من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنّهم وللأسف ما زالوا بصدد إنشاء منظومة تربط مختبرات صحّة المجتمع بالفلترة ومراكز العزل.

وأضاف: “حالات الوفيات يتمّ تبليغنا عنها فقط، وفي واقع الحال هناك حالات كثيرة لم يتم تبليغنا بها، ونحن بصدد التواصل مع مراكز العزل ومنظومة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين، لتقريب عدد حالات الوفاة مع العلم أنه يمثل ثلث عدد الوفيات”.

كما استطرد قائلًا: “في القريب العاجل سيتم نشر بيانات لمراكز العزل وعدد المرضى الموجودين بها وعدد الحالات الموجودة على التنفس الصناعي والعناية الفائقة وغيرها من البيانات المفصّلة. هناك تواصل مع مراكز العزل وتجاوب منهم لإعطائنا المعلومات لتوفير البيانات في أقرب فرصة، الـ 40 ألف إصابة التي تم الإعلان عنها لا تمثّل العدد بالكامل فقط، بل أيضًا أعداد العينات التي يتمُّ تحليلها في المختبر، ولكن هناك معادلة وبائية. عدد الحالات بما فيها المخفية يفوق الـ 80 ألفًا”.

وأكّد على صعوبة في توفير الأجهزة اللازمة في مراكز العزل بشكل كافٍ، بالإضافة للصعوبات والعراقيل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، خاصّة انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود لتشغيل المولدات التابعة للمركز الوطني، والمساندة للقيام بإجراء تحاليل لعدد كافٍ من العينات.

واختتم حديثه منوهًا إلى أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يستهان به؛ لأنّ 20% منها سيحتاج في القريب العاجل لدخول مراكز العزل وعناية فائقة، مما سيسبب الضغط على مراكز العزل في ظلّ وجود نقص شديد للأسرة ومراكز الإيواء والعزل.