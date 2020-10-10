ليبيا – اعتبر وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أنّ ما نتج عن اجتماعات بوزنيقة لا يعدُّ حلًا للمشكلة الليبية، متسائلًا إن كانت القضية الليبية قضية مناصب سيادية، أم قضية دولة ونظام سياسي فاشل لا يملك رؤيا للخروج من المأزق.

النعاس قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على فناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني :إنّ مخرجات بوزنيقة لن تلملم جروح الليبيين ولن تفيدهم بشيء، بل تؤكّد على بقاء الوجوه التي شاركت في الجريمة الكبرى.

وأضاف: “التكتّم على المعايير والتفاهمات والغموض سببه غياب الدولة والسلطة السياسية المعتبرة. عندما كلف الصفراني بقيادة الوفد المرشّح من مجلس الدولة دون الرجوع لمجلس نواب طرابلس الذي رفض كلَّ مايجري في بوزنيقة، المصطلحات غائبة عنهم لأنّهم غير كفؤ ولا يفرّقون بين الحوارات والمحادثات والمفاوضات”.

وأشار إلى أنّ حوار بوزنيقة لا يستحقُّ توجيه الانتقادات له، ومع ذلك يجب التركيز على البعد النفسي للأطراف المتصدّرة المشهد والتي لم تنتج أيّ حل منذ 5 سنوات، بل على العكس من ذلك. مضيفًا: “لماذا يضعونا بين خيارين لا ثالث لهما، حوار أو حرب، قيام دولة في ليبيا فرصة بعيدة المدى”.

كما رأى أنّ الذهاب للحوار واجب والتفاوض ضروري، خاصّة أنّهم الطرف الضعيف وغير الفعال بدليل أنّ غرفة العمليات الدولية هي من تتحكم في ليبيا، مؤكّدًا على ضرورة تغيير الوجوه وإيجاد سياسيين لديهم وعي استراتيجي وقادرين على الحوار بدلًا من الذين يتصدّرون المشهد حاليًا.