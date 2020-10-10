تقرير أممي يحذر: العجز في موازنة العراق سيصل إلى مستوى غير مسبوق

تقرير أممي يحذر: العجز في موازنة العراق سيصل إلى مستوى غير مسبوق

العراق – حذر تقرير للأمم المتحدة من أن يصل العجز في الموازنة العامة للعراق إلى مستوى غير مسبوق.

واكد التقرير، ان الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض بنحو عشر بالمئة في عام الفين وعشرين وأن يصل عجز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوق بما يقارب ثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى التقرير بـضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه.

وكشف التقرير عن أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، سيما ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء.

وكالات