حبيب يرد على سؤال UFC إن كان سيبقى بطلا

حبيب يرد على سؤال UFC إن كان سيبقى بطلا

روسيا – تساءلت منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة عما إذا كان المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف سيظل بطل الوزن الخفيف بعد نزاله المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي في 24 أكتوبر الجاري.

ونشرت المنظمة على حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة لحبيب وهو يقوم بتمرين الجري ضمن تحضيراته للنزال الرئيسي، والمقرر إقامته في الـ24 من أكتوبر ضمن دورة “UFC 254″، في “جزيرة القتال” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلقت UFC على الصورة:” العمل الجاد لا ينام أبدا هل سيبقى البطل على عرشه؟”.

ورد حبيب البالغ 31 عاما ضمن التعليقات على المنشور، بقوله:”إن شاء الله”.

ويحتفظ حبيب، البطل الحالي لمنظمة UFC بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

يذكر أن غايتجي البالغ 31 عاما فاز بأحقية مواجهة البطل حبيب، بعد أن تغلب على مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة “UFC 249” للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم خلال يونيو الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

المصدر: instagram\ufc