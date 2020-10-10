رسميا.. أول تحرك لمرتضى منصور ضد قرار عزله من الزمالك

رسميا.. أول تحرك لمرتضى منصور ضد قرار عزله من الزمالك

مصر – تقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك بدعوى رسمية للقضاء للطعن ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 أعوام إلى جانب عزله من منصبه مع إلزام النادي بانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من رئيس نادي “القلعة البيضاء”، وهو نفس موعد مباراة الزمالك أمام مضيفه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية قد شدد في تصريحات تلفزيونية على حل مجلس الزمالك بحد أقصى في نوفمبر المقبل إذا لم يقم مجلس الإدارة الحالي بالدعوة لانتخابات عاجلة لمنصب الرئيس.

بدوره أكد رئيس الزمالك في تصريحات سابقة أن الجمعية العمومية للزمالك فقط هي من تستطيع حل المجلس، مشددا على عدم وجود صلاحية للجنة الأولمبية في قراراتها.

يذكر أن مرتضى منصور حصل على حكم سابق من القضاء الإداري عام 2018 ضد اللجنة الأولمبية، بعد إصدار القرار بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”