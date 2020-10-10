إسبانيا – انتقد الأوروغواياني لويس سواريز، إدارة ناديه السابق برشلونة، مؤكدا أنه لن يحتفل إذا ما سجل هدفا في مرمى الفريق الكتالوني، لكنه سيفعل ذلك أمام هؤلاء الذين اعتبرهم مسؤولين عن رحيله.

وقال سواريز المنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في تصريحات لشبكة “ESPN”: “مكثت في برشلونة 6 سنوات، ولم تكن لي مطلقا أي مشكلة، على العكس. قلت منذ 3 سنوات إن برشلونة يحتاج لرأس حربة شاب للتأقلم مع الوقت. لكنهم لم يجلبوا أحدا قادرا على منافستي. دائما كنت في المستوى الذي يحتاجه النادي”.

وأضاف: “أستحق الاحترام الذي اكتسبته من أدائي داخل الملعب بدلا من أن أعلم بنبأ رحيلي من الصحافة. أن يأتي مدرب ويقول إنه لن يعتمد علي بعد أن قالت الإدارة إنه سيكون هناك تغيير في تشكيلة الفريق فهذا يثير الشك داخلك، ويجعلك تتساءل هل القرار يعود إلى المدرب أم الإدارة؟”.

وبعد أن أحرز 198 هدفا في صفوف الفريق الكتالوني الذي انتقل إليه صيف عام 2014، ما جعله منه ثالث أفضل هداف في تاريخ “البلوغرانا”، عرف سواريز من خلال الصحف الاسبانية بأنه لم يعد ضمن مخططات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان قبل أن يتحدث لدقائق وجيزة هاتفيا مع الأخير.

المصدر: وكالات