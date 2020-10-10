ليبيا – أكّد رئيس الائتلاف الجمهوري والمحلّل السياسي عز الدين عقيل أنّ هناك مصدر دخل رئيسي للميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى فروع المافيات الدولية ومنها المافيا التركية التي تعمل لحساب شركة سادات المقرّبة من أردوغان.
عقيل أوضح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أنّ أول مصادر الدخل هو الحصول على الأموال من القادمين من الدول الأفريقية الفقيرة الراغبين في ركوب قوارب الموت؛ للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وفي المقابل تقوم بإبلاغ الإيطاليين بهذه السفن لمنعها من الوصول للمياه الإقليمية أو إغراق هذه السفن في المياه الدولية.
وأضاف: “وثانيهما تجارة النفط الليبي المسروق والتي تتخصّص فيها ميليشيات ومافيات أخرى، أبرزها مليشيا القصب التي يتزعمها ليبي يدعى محمد كشلاف والمدرج على قوائم الإرهابيين بمجلس الأمن”.
ونوّه إلى أنّ المعاقَبَين دوليا “أحمد الدباشي” الشهير بـ”العمو” وعبد الرحمن الميلادي الشهير بـ”البيدجا” سبق واعترفا علنًا بتقاضيهما 5 ملايين يورو من المافيا الدولية لتنفيذ عدة مهام منها القتل، والإبلاغ عن سفن الهجرة غير الشرعية ومعلومات أخرى عن المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.
كما أردف: “المافيا المالطية والإيطالية ذات نفوذ بالغ في منطقة الساحل غرب طرابلس داخل دولها”.