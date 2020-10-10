ليبيا – أكّد رئيس الائتلاف الجمهوري والمحلّل السياسي عز الدين عقيل أنّ هناك مصدر دخل رئيسي للميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى فروع المافيات الدولية ومنها المافيا التركية التي تعمل لحساب شركة سادات المقرّبة من أردوغان.

عقيل أوضح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أنّ أول مصادر الدخل هو الحصول على الأموال من القادمين من الدول الأفريقية الفقيرة الراغبين في ركوب قوارب الموت؛ للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، وفي المقابل تقوم بإبلاغ الإيطاليين بهذه السفن لمنعها من الوصول للمياه الإقليمية أو إغراق هذه السفن في المياه الدولية.