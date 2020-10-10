مدينة العقبة الأردنية سجلت أعلى درجة حرارة في العالم الجمعة

الأردن – افاد موقع “طقس العرب” إن مدينة العقبة في الأردن سجلت أعلى درجة حرارة في العالم يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 استنادا إلى بيانات منظمة الأرصاد العالمية.

وتتكفل هذه المنظمة برصد بيانات أحوال الطقس عبر العالم وتوثيقها ودراسة تطوراتها في المدى الطويل.

وتم تحديد مستوى هذه الحرارة الاستثنائية في العقبة أمس الجمعة بـ 44,6 درجة مئوية متقدمة على ما سجلته عدة مناطق معروفة بطقسها الحار في دول الخليج وعلى دول في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تستعد لاستقبال فصل الصيف.

وتشهد المملكة الأردنية موجة من الحر متكررة وغير عادية منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب كتلة هوائية حارة رفعت درجات الحرارة بمستويات عالية، وأدت إلى نشوب حرائق في عدة مناطق مجاورة من الأراضي السورية والفلسطينية.

المصدر: موقع “طقس العرب”/وسائل إعلام أردنية.