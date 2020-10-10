ليبيا – أرجع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبب انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في آخر تحديث صادر اليوم، إلى انخفاض أعداد العينات التي جرى فحصها معمليًّا ببعض المدن.

المركز أشار في بيان اليوم السبت -بحسب المكتب الإعلامي التابع له- إلى أنّ صعوبات لوجستية وفنية تسبّبت في توقّف بعض مختبرات صحّة المجتمع عن العمل يوم الجمعة، لافتًا إلى أنّ انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصّة في مناطق الجنوب يأتي على رأس هذه الصعوبات.