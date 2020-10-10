الجزائر – أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أن السلطات الجزائرية طردت منذ بداية سبتمبر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى النيجر، مشيرة إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم.

وكتبت المنظمة في تقرير لها، أنه “منذ أوائل سبتمبر الماضي، طردت الجزائر أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقل إلى النيجر، منهم 430 طفلا و240 امرأة”.

وأضافت، أن “عدد الأشخاص المطرودين إلى النيجر هذا العام تخطى 16 ألفا، أكثر من نصفهم بقليل من مواطني النيجر”.

وبحسب المنظمة، فإن “عناصر الأمن فرقوا الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرموا المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم يسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم، ومن بينهم، طالبو لجوء مسجلون”.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود مطلع شهر أكتوبر الجاري ترحيل 1500 مهاجر إلى النيجر وفق اتفاقية بين البلدين.

وأكد، أن “الجزائر تواجه ظاهرة الهجرة غير القانونية من 44 دولة إفريقية، وهي تحاربها وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش