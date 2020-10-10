ليبيا – أفادت وزارة الدفاع الإيطالية أنّ وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني استقبل نظيره التركي خلوصي أكار في روما أمس الجمعة، حيث ناقش الجانبان ملفات مختلفة من بينها ليبيا وشرق المتوسّط ​​وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

جويريني أكّد وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية التزام بلاده تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها.

وأضاف: “ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا ونأمل في توطيد وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، بما فيه مصلحة الشعب الليبي من أجل ليبيا التي يجب أن تكون موحّدة وذات سيادة”.

كما أوضح أنه ناقش مع أكار الاتفاق المحتمل لأنشطة الدعم للقوّات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وذلك في إشارة خاصّة إلى أنشطة إزالة الألغام والتدريب وتطوير القدرات الصحّية العسكرية.