ليبيا – أفادت جريدة “مالطا تايمز” بأنّ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو، نظّم لقاءً بين فريق من السياسيين الليبيين في العاصمة فاليتا.

بارتولو طالب السياسيين الليبيين ممن يمثّلون مختلف الأطراف وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”، “بالعمل معًا والتسامح وبناء الوحدة الوطنية بنفس التصميم الذي يحتاجونه لإعادة بناء المطارات ومحطّات الكهرباء وخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب”.

وأعرب بارتولو عن أمله باستثمار ليبيا ثروة البلاد لصالح الجميع، معتبرًا أنّ أيّ مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بالأمم المتّحدة وعملية برلين.

وشدّد عل عدم اتخاذ أيّ مبادرات من شأنها تعطيل وإفساد العمل الدقيق والصعب الذي أدى إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

كما أكّد بارتولو أنّ دور مالطا الصغير والمتواضع شأنه مساعدة الليبيين والمالطيين، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض.