وصول تمثال ديليسبس إلى مقر المتحف العالمي لقناة السويس

مصر – شهدت محافظة الإسماعيلية المصرية صباح اليوم، وصول تمثال ديليسبس إلى متحف هيئة قناة السويس قادما من محافظة بورسعيد، لينضم إلى مقتنيات مشروع المتحف الذي يتم الاستعداد لافتتاحه.

ووصل التمثال المثير للجدل للإسماعيلية بعد أن رفض أهالى بورسعيد إعادة نصبه إلى قاعدته في شوارع المحافظة.

وشارك في عملية النقل أكثر من 200 من أبناء هيئة قناة السويس من مختلف الإدارات، بإشراف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتجرى حاليا بمتحف هيئة قناة السويس أعمال إنشائية، وترميم أول مبنى إداري للقناة، لإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح الأول التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهيله ليكون متحفا عالميا، يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف بداية العام المقبل، وسوف يضم مقتنيات كثيرة حقيقية كانت موجودة فى حفل افتتاح قناة السويس الأولى وكانت موجودة في فرنسا وتم إعادتها لمصر مجددا، إضافة لبعض الكتب والتماثيل لفرديناند ديليسبس ومنزله ومقتنياته.

المصدر: اليوم السابع