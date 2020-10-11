أذربيجان – احتلت أذربيجان المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بـ77 مليونا و167 ألف دولار.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن حصة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بلغت 1.9 بالمئة من صادرات البلاد خلال سبتمبر الماضي، التي بلغت بالمجمل 16 مليارا و13 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بـ77 مليونا و167 ألف دولار، تلتها سلطنة عمان بـ62 مليونا و974 ألف دولار، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بـ62 مليونا و77 ألف دولار.

وحلت الهند في المرتبة الرابعة بـ15 مليونا و673 ألف دولار، وألمانيا خامسة بـ14 مليونا و588 ألف دولار.

وأوضحت المعطيات أن إجمالي صادرات تركيا خلال سبتمبر، زاد بنسبة 4.8 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28.5 بالمئة مقارنة مع أغسطس الفائت.

وأشارت المعطيات إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، بنسبة 17 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة المذكورة، مليارا و521 مليونا و396 ألف دولار.

وفي سبتمبر الماضي، بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية 281 مليونا و582 ألف دولار، بزيادة وصلت إلى 80 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و58.7 بالمئة مقارنة مع أغسطس الفائت.

الأناضول