أمريكا ج – أعلنت مصادر صحية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أن إصابات كورونا تجاوزت الـ10 ملايين حالة، وأن الوفيات بلغت 366 ألفا، حسب الأرقام الرسمية.

ومن جهته، أشار البنك الدولي، إلى أن المنطقة تسجل النتائج الأسوأ صحيا واقتصاديا في العالم بسبب الوباء، متوقعا انخفاضا بنسبة 7.9% في إجمالي الناتج القومي في المنطقة لعام 2020.

وأظهرت الأرقام المعلنة، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الوفيات في البرازيل 150 ألفا، بعد نحو 8 أشهر من تسجيل أولى الإصابات، في حين يواصل عدد الوفيات اليومية في التراجع ببطء.

وتراجع المعدل اليومي للإصابات الجديدة خلال أسبوع أيضا في البرازيل، من 40 ألفا في مطلع سبتمبر إلى 27477 حالة، فيما سجلت البرازيل أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة بواقع 149639 حالة بين أكثر من 5 ملايين إصابة.

وعالميا، أسفر الوباء عن وفاة أكثر من مليون و63 ألفا، بين 36.5 مليون إصابة.

المصدر: “أ ف ب”