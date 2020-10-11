اتفاق ملزم للاندماج بين بنكي “الأهلي” و”سامبا” السعوديين

اتفاق ملزم للاندماج بين بنكي “الأهلي” و”سامبا” السعوديين

السعودية – أعلن البنك الأهلي التجاري، الأكبر بالسعودية من حيث الأصول، توقيعه اتفاقية ملزمة للاندماج مع مجموعة سامبا المالية.

وقال البنك في إفصاح للبورصة المحلية، الأحد، إنه عند إتمام الصفقة المحتملة سيحصل مساهمو “سامبا” مقابل كل سهم يملكونه، على 0.739 سهم جديد في “الأهلي”.

وأوضح أنه بناء على ذلك سيبقى البنك الأهلي، فيما سيتم شطب “سامبا”.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأسمال البنك الأهلي بنسبة 49.3 بالمئة، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، إلى 44.78 مليار ريال (11.94 مليار دولار).

وتم تقييم سعر “سامبا” بـ 55.7 مليار دولار، وذلك يمثل زيادة في ثمن السهم 23.7 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق 24 يونيو/ حزيران الماضي قبل الدخول في مفاوضات.

وتوقع البنكان إتمام الاندماج خلال النصف الأول من 2021.

والبنك الدامج (نتاج الاندماج بين البنكين) سيكون الأكبر في البلاد بأصول تبلغ 223 مليار دولار، بحسب الإفصاح.

وبدأ نفاذ اندماج بنكي ساب والأول السعوديين في يونيو 2019.

كان “الأهلي” دخل مفاوضات الاندماج مع بنك الرياض، قبل أن يعدلا عنها لاحقا.

ويضم القطاع المصرفي حاليا 11 بنكا محليا، وفروعا لـ15 آخر أجنبيا.

الأناضول