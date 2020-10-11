الأردن – انتهت عند منتصف ليلة السبت ـ الأحد فترة حظر التجول الشامل في الأردن بعد أن استمرت 48 ساعة، ليبدأ العمل بالحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة.

ويبدأ الحظر الجزئي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الساعة 6 صباحا.

يذكر إلى أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، أعلن الأسبوع الماضي فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، وحتى منتصف ليلة السبت إلى الأحد من كل أسبوع، وسيتم تكرار تطبيق الحظر بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.

المصدر: وسائل إعلام أردنية