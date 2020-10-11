الرياض – انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية، بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق (يوليو 2019).

وحسب بيان للهيئة العامة للإحصاء، الأحد، جاء التراجع نتيجة انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.2 بالمئة.

وخفضت المملكة إنتاج النفط من 9.5 ملايين برميل يوميا في يوليو 2019 إلى 8.4 ملايين برميل يوميا في يوليو 2020.

كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 20.5 بالمئة، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع.

ورغم تحسن أداء المؤشر الشهري بنسبة 10.2 بالمئة مقارنة مع يونيو/حزيران الماضي، إلا أنه ما زال أقل مما كان عليه قبل بداية الجائحة، إذ انخفض بنسبة 11 بالمئة عما كان عليه في فبراير/شباط 2020.

وبدأت السعودية اعتبارا من مايو/أيار الماضي، خفض إنتاجها النفطي إلى متوسط 8.5 ملايين برميل يوميا، امتثالا لقرار خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا من جانب تحالف، في محاولة لإعادة الاستقرار للسوق بعد الانخفاض الكبير في الطلب والأسعار بسبب “كورونا”.

الأناضول