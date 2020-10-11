ليبيا – أكّد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أنّ هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجوده العسكري في ليبيا هو زعزعة الاستقرار في المتوسّط وفي العالم أجمع.

الحويج وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد قال إنّ أردوغان أصبح يهدّد السلم العالمي والإقليمي، خصوصًا في قبرص وسوريا واليونان.

ولفت إلى أنّ تركيا تهدّد وحدة ليبيا بنقل الإرهابيين والمرتزقة إليها من مناطق في سوريا، كما أنّ أردوغان يدفع بمرتزقته إلى أذربيجان لإشعال كل المناطق من أجل مصالحه.

وأكّد أنّ تركيا تشكل خطرًا في أكثر من 5 دول في العالم، كلها مناطق مشتعلة بسبب العدوان التركي عليها.

وتابع: “تركيا تتجاوز قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها حظر السلاح ومنع المقاتلين الأجانب من الوصول إلى ليبيا”، مطالبًا المجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات صارمة وواضحة تجاه العدوان التركي.

وأشار إلى أنّ الشعب الليبي من أنصار السلام ويريد حلًّا دائمًا وعادلًا ومنصف ولا يريدون مزيدًا من الانقسام.

وشدّد الحويج على ضرورة نزع سلاح المليشيات وإنهاء فوضى السلاح ونهاية العدوان والتدخّل الأجنبي ليقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم.

وأوضح أنّ مؤتمر سرت الثاني الذي سيقام الفترة المقبلة سيعطي خارطة طريق وطنية لأيّ حلّ إقليمي أو دولي.

وزير الخارجية أكّد أنّ من يريد حلّ الأزمة الليبية عليه الاستماع لليبيين، خصوصًا بعد 9 سنوات من محطات الحوار شملت أغلب العواصم العربية والعالمية.