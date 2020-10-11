ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة مقرّر المجلس سعيد كلا اليوم الأحد السفير الجزائري لدى ليبيا كمال عبد القادر رفقة المستشار بنيو سفيان.

اللقاء تناول -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة- أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة والشقيقة الجزائر في حلّ الأزمة الليبية.

ومن جانبه، ثمّن المشري جهود الجزائر في المساهمة في حلّ أزمة الكهرباء.

وبدوره، أكّد عبد القادر استعداد بلاده في الوقوف مع ليبيا في العديد من الملفات مثل تأهيل وتدريب الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية.

كما تم التطرّق للمشاورات الجارية والمسارات المفتوحة للحوار الليبي، حيث عبّر المشري عن موقف مجلسه الداعم لتبني الجزائر ملف المصالحة الوطنية.