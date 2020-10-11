العراق – أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية الجنوبية في محافظة البصرة أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا: “بعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحرا”.

وأضاف، أن “التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل”، مشيرا إلى أن “مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية”.

وتابع المحنا، أن “وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث”.

ويوم أمس أعلنت شركة دايو الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة جنوبي العراق بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT