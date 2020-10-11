السعودية – يواجه نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خطر العقوبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب صفقة تعاقده مع الفرنسي بافتيمبي غوميز صيف عام 2018، قادما من غلطة سراي التركي.

وقالت صحيفة “فوتوماك” التركية، إن إدارة نادي غلطة سراي بصدد تقديم شكوى “للفيفا” ضد نادي الهلال، لعدم استلام قيمة الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال غوميز إلى صفوف “الزعيم” صيف 2018.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق التركي استلم مليوني يورو فقط من قيمة صفقة غوميز، إلا أن الدفعة الأخيرة لم يستلمها النادي التركي حتى الآن، وهو ما دفعهم لتقديم شكوى في “فيفا” من أجل الحصول على كامل مستحقاتهم المالية.

وفي نفس السياق أكدت الصحيفة التركية أيضا أن غوميز يستعد لتقديم شكوى هو الآخر في “فيفا” ضد الهلال لعدم استلامه مستحقاته المالية ورواتبه الشهرية، مهددا بفسخ عقده خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الهلال السعودي قد أعلنت منذ فترة بسيطة عن تجديد التعاقد مع المهاجم الفرنسي لمدة موسمين وذلك بعد انتهاء عقده في يونيو 2020، بعد توصية من مدرب الفريق الروماني رازفان لوشيسكو.

المصدر: وكالات