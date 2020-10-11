ليبيا- قال السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إنّ الاجتماع بين الأطراف الليبية مهم جدا خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنّ مصر تواصل انخراطها في حلّ الأزمة الليبية.

السفير صالح أشار خلال لقائه أمس السبت ببرنامج “من القاهرة” الذي يذاع على قناة “سكاي نيوز عربية” إلى أنّ الرؤية الشاملة ظهرت في إعلان القاهرة ومؤتمر برلين، منوّهًا إلى أنّ المشكلة التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، أنه لم يطرح أحد رؤية شاملة للنظام الليبي، ولكنها دائمًا مسارات ثانوية.

وأكّد على أنّ النظام الليبي يحتاج إلى إعادة بناء، لافتًا إلى أنّ هناك جهودًا أخرى من الجانب الأمريكي لاحتواء الموقف، حتى لا يتعرض ترامب إلى أي انتقاد مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنّ هناك تواصلًا دائمًا بين القاهرة وواشنطن فى هذا المجال، منوّهًا بأن تركيا في موقف دفاعي لا تحسد عليه، وبالتالي موقفها بالغ السوء مع أوروبا وأمريكا، فهي لن تستطيع أن تتحرك بشكل عدواني كما كان يحدث في السابق، خاصّة أن أمريكا لديها تحرك نشط في حل الأزمة الليبية.