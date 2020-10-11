ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إنّ الاجتماع المزمع عقده بمصر برعاية البعثة الأممية يأتي في سياق جهود الوصول لحلّ شامل، وتمهيدًا لعقد المسار السياسي نهاية الشهر الجاري في تونس برعاية أممية.

فرج وفي تصريح خاصّ لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت أوضح أنّ الحلَّ في ليبيا لن يكون إلا بالحوار والتوافق الداخلي وبعيدًا عن التدخّلات الخارجية، مشيرًا إلى أنّ الخلافات في ليبيا لها طابع سياسي، ولا يمكن الاعتماد على الحلول القانونية وحدها، وفق تعبيره.