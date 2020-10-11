مصر – استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجهود التي تبذلها حكومته وأوضاع البلاد بالأرقام، وقال إن بلاده تنفق حوالي 13 ألف جنيه على كل طفل إلى غاية بلوغه 20 عاما.

ويشمل هذا الإنفاق على الأطفال الرعاية الصحية منذ الولادة والتربية والتعليم.

وأضاف خلال كلمته في “الندوة التثقيفية” الـ 32 للجيش المصري تحت شعار “أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الارتفاع المتواصل لعدد سكان مصر يشكل تحديا من بين أكبر التحديات الوطنية، موضحا أن “بينما كان البلد يستقبل مولودا جديدا كل 20 ثانية سنة 1980، أصبح هذا المعدل اليوم يقدر بمولود جديد كل 13 ثانية ونصف الثانية”.

وأكد رئيس الوزراء أن الإنفاق على الصحة تضاعف بدوره بـ 11.3 مرة، مقابل ارتفاع الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى والجامعى بـ 8 أضعاف. مع ذلك، يتعين على الدولة، على حد قوله، بذل المزيد من الجهود لمواكبة النمو الديمغرافي وحاجات المجتمع في مختلف المجالات كالاكتظاظ المدرسي واستصلاح الأراضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية.