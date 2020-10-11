إنجلترا – أعطى نجم بلجيكا ومانشستر سيتي كيفين دي بروين رأيه حول إمكانية انضمام ليونيل ميسي للنادي الإنجليزي.

وعلق دي بروين على الشائعات التي ربطت ميسي بالانضمام لناديه السماوي: “للحقيقة لا أهتم بالموضوع! إذا انضم ميسي سيكون شيئا جيدا، وإذا لم يأتي فنملك عديد اللاعبين الجيدين الذين أستمتع باللعب معهم”.

وكشف عمر برادة، مدير العمليات بمانشستر سيتي مؤخرا، أن ناديه سيكون في وضع اقتصادي يتيح له التعاقد مع ميسي الصيف المقبل إذا أتيحت الفرصة.

وأراد الأرجنتيني البالغ 33 عاما مغادرة برشلونة في الصيف الفائت، وكان السيتي الوجهة الأقرب له خصوصا في ظل تواجد مدربه السابق بيب غوارديولا على رأس القيادة الفنية هناك.

لكن ميسي قرر الباقاءمع برشلونة بعد أزمة الشرط الجزائي وسريانه من عدمه، ليعلن أنه لن يقف أمام ناديه الذي أمضى بين صفوفه أكثر من 20 عام في المحاكم وسيستمر لنهاية عقده في صيف 2021.

المصدر: “وكالات”