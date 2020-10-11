لبنان – عقد الوفد اللبناني المكلف بالتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، اجتماعا تحضيريا امس السبت ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن العماد عون استقبل الوفد في مكتبه في اليرزة و”أعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في الرئاسة اللبنانية قوله إن المفاوضين سيجتمعون مطلع الأسبوع القادم برئيس الجمهورية ثم مع مثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

ويضم الوفد أربعة أعضاء اثنان منهم عسكريان والآخران مدنيان، وهم العميد بسام ياسين، والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يتفاوض الوفد مباشرة مع نظيره الإسرائيلي بل سيدور الحوار عبر ممثل الأمم المتحدة داخل غرفة واحدة، لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، صرح بأن المحادثات ستكون مباشرة.

المصدر: RT