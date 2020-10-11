ليبيا – أعلنت المؤسّسة الوطنية للنفط بأنها توصّلت إلى “اتفاق شرف” بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، وبما يمكّن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوّة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

المؤسّسة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد حيث أعطيت التعليمات إلى المشغّل شركة اكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

يذكر أنّ المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري، والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطّات التابعة له.

وثمّنت المؤسّسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، متعهدةً بالتمسّك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلّق بمهام ومسؤوليات تمسُّ اختصاصها، مؤكّدة أنّ التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختصّ بها السلطة التنفيذية في البلاد.