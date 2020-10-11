روسيا – أشارت مجلة “ميليتاري واتش” الأمريكية، إلى التسليح الحديث جدا لمقاتلة الجيل الخامس الروسية “سو-57”.

وذكرت، أن هذه الطائرة مزودة برادارات وأنظمة حماية بالليزر، وهي قادرة على التصدي لأفضل الطائرات الحربية في القوات الجوية للخصم، بفضل أحدث صواريخ جو – جو من طراز K-77 و R-37M.

ونوهت المجلة، بأن مدى الصاروخ الأول، يبلغ 195 كيلومترا وهو مزود بنظام توجيه خاص يجعل من الصعب التهرب منه، حتى بالنسبة للمقاتلات ذات القدرة العالية على المناورة ضمن المسافات الطويلة.

والثاني – بمدى يصل إلى 400 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصاروخ أن يصيب هدفا يحلق بسرعة فرط صوتية.

وتعمل روسيا، على تعديل الصواريخ من طراز R-77، لتنتج صواريخ أصغر حجما ولكن بنفس الأداء العالي.

وتؤكد المقالة أن “روسيا حققت تقدما كبيرا في صنع صواريخ صغيرة الحجم ذات مدى طيران أطول”.

المصدر: نوفوستي