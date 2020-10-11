واشنطن تدعو لمفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل نزع كامل للسلاح النووي

واشنطن تدعو لمفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل نزع كامل للسلاح النووي

واشنطن – وصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية امس عرض كوريا الشمالية صاروخا جديدا عابرا للقارات بأنه “مخيب للآمال”.

وطلب المسؤول من الحكومة التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

وصرح قائلا: “أمر مخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعبها”.

وتابع: “الولايات المتحدة تدعو كوريا الديمقراطية إلى الدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل”.

ويقول محللون إن الصاروخ، الذي عرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم.

المصدر: رويترز