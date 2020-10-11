ليبيا – قالت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنّ الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما ذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.

وليامز وخلال كلمتها عبر تقنية الـ “فيديوكونفرانس” في اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن المصرية” اليوم الأحد قالت: “حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها”، مؤكّدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح.

ووجّهت وليامز شكرها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، متمنية التوفيق للمجتمعين.